Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 8 ноября. Накануне в городе Шахты Ростовской области при пожаре погиб человек. Инцидент произошел вечером в частном доме, расположенном по улице Морской.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, площадь возгорания составила 35 кв метров. После ликвидации пожара, было обнаружено тело 70-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Для ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы специализированной техники.

Ранее ФАН сообщал о крупном пожаре в донской столице. Пожарные почти всю ночь тушили возгорание в мебельном цехе, полностью ликвидировав возгорание к утру. Пожару был присвоен второй ранг сложности из-за угрозы распространения огня на жилые дома.