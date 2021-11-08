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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области
25.mchs.gov.ru  / 

Ростов-на-Дону, 8 ноября. Накануне в городе Шахты Ростовской области при пожаре погиб человек. Инцидент произошел вечером в частном доме, расположенном по улице Морской. 

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, площадь возгорания составила 35 кв метров. После ликвидации пожара, было обнаружено тело 70-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 

Для ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы специализированной техники. 

Ранее ФАН сообщал о крупном пожаре в донской столице. Пожарные почти всю ночь тушили возгорание в мебельном цехе, полностью ликвидировав возгорание к утру. Пожару был присвоен второй ранг сложности из-за угрозы распространения огня на жилые дома. 

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