Юные вокалистки из Донбасса рассказали, как пережили войну

Горловка, 8 ноября. Участницы молодежного ансамбля «ЮниАрт» из Горловки заявили, что очень любят родную землю. Девушки пережили ужасы войны и надеются, что в будущем Донбасс ждет мир и процветание. Об этом они рассказали автору YouTube-блога «Русский час».

Вокалистке Эвелине было всего 9 лет, когда началась война. Девочка ходила в третий класс, но хорошо запомнила, как вместе с другими детьми сидела в подвалах во время обстрелов со стороны ВСУ. Она мечтает, чтобы в ее родной Горловке жизнь снова наладилась.

«Родина для меня — это место, в котором мы живем, это место, которое я очень сильно люблю и горжусь, что здесь нахожусь. Это то, чем все горловчане гордятся. И это то, о чем мы поем в песнях», — поделилась она.

Другой участнице коллектива «ЮниАрт» Насте в 2014 году было 10 лет. По ее словам, все началось так неожиданно: стрельба, грохот, выстрелы, ничего непонятно.

«Что делать, куда бежать. Сразу задумывались: «а что происходит вообще?». Я ощущаю себя дончанкой, это мой край, мой город, я здесь живу. И никуда уезжать отсюда не собираюсь», — заметила девушка.

Анастасия добавила, что ее со сверстниками фактически лишили детства. Им пришлось резко повзрослеть, никто не знал веселья и беззаботности. Ребята не могли спокойно выйти на улицу, погулять, потому что боялись — с ними может что-то случиться.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Донбассе зафиксировали новые обстрелы со стороны ВСУ. Неспокойная обстановка сложилась в Золотом и Попасной.