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Аналитик Ильичева оценила создание «Открытием» и «ВК» платформы для быстрого обмена данными
Экономика
Аналитик Ильичева оценила создание «Открытием» и «ВК» платформы для быстрого обмена данными
Пресс-служба «ВКонтакте»  / 

Создание единой платформы для обмена данными между банком и социальной сетью — это экономически обоснованный проект. Об этом ФАН рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Платформа для обмена данными

Банк «Открытие» и «ВК» создали платформу для быстрого обмена данными между корневыми системами и цифровыми банковскими продуктами. Решение на базе Tarantool Data Grid даст банку «Открытие» возможность ускорить отображение информации в сервисах в три раза, а на пиковых нагрузках — в десять раз. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что это первая часть большого совместного IT-проекта. На базе Tarantool Data Grid в банке создана платформа доступа к данным клиентских сервисов. На текущий момент система оперирует данными держателей карт по более чем 57 млн счетов и используется во всех физических отделениях банка.

Бизнес-аналитик Ильичева оценила создание «Открытием» и VK платформы для быстрого обмена данными
wikipedia.org / Well-liked / CC BY-SA 4.0

В 2022 году платформу будут использовать для ускорения сервисов по остальным направлениям клиентского бизнеса банка. Завершить проект планируется в III квартале следующего года.

Экономически обоснованный проект

Как отметила Анастасия Ильичева, создание единой платформы для обмена данными между банком и социальной сетью — это экономически обоснованный проект. Пользовательская аудитория «ВКонтакте» — более 70 млн человек. У каждого второго россиянина есть личная страница в этой сети. Ежедневно в «ВК» заходит порядка 39 млн пользователей, треть из которых совершает различные транзакции: покупки в маркетплейсах, переводы и так далее.

«Естественно, что банк «Открытие», получив данные о пользователях от «ВК», может делать рекламу для конкретных людей, предлагать персональные продукты и так далее. Или банк станет главным партнером «ВК» по проведению самых разных платежей для пользователей, может появиться система кешбэка», — пояснила Анастасия Ильичева.

Бизнес-аналитик Ильичева оценила создание «Открытием» и VK платформы для быстрого обмена данными
Пресс-служба «ВКонтакте» /

Она назвала очевидным, что главный компонент экономики новой формации (информационной экономики) — это персонализация предложений, максимальное упрощение и ускорение всех процедур и прочее. В этом смысле самый большой профит получают организации, имеющие максимальную покупательскую сеть.

«ВК» давно перестал быть только соцсетью, это уже почти экосистема, которой не хватало только своего банка. Возможно, «Открытие» им станет, что может принести дополнительную, очень неплохую, прибыль финансовой организации и «ВК», — заключила Анастасия Ильичева.

Предыдущий год продемонстрировал серьезный отток сбережений россиян из традиционных вкладов в банках. Согласно статистике Национального рейтингового агентства, жители РФ сняли порядка 1,5 трлн рублей в течение десяти месяцев 2020 года.

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