Корабли «Ейск» и «Касимов» ВМФ РФ отработали поиск субмарин на учениях в Черном море

Севастополь, 8 ноября. Черноморский флот отработал на учениях поиск и уничтожение подлодок, в тренировке были задействованы корабли «Ейск» и «Касимов», а также противолодочный вертолет Ка-27М.

В понедельник, 8 ноября, экипажи противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов» Черноморского флота (ЧФ) отработали на учениях поиск подлодок «потенциального противника» и их уничтожение. Поиск субмарины провели при помощи вертолета Ка-27М.

«В ходе учения экипажи кораблей, используя собственные данные и данные о подводной лодке от противолодочного вертолета, осуществили поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаковали подводную цель, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение», — сообщили в пресс-службе флота.

Экипажи кораблей нанесли удар по корабельной группировке условного противника и совершили переход с выполнением зенитных и артиллерийских стрельб. Роль субмарины противника сыграла подлодка ЧФ.

Учения совпали с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что маневры НАТО в Черном море демонстрируют желание союзников НАТО нарастить «сдерживание» России в регионе.