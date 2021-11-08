Палестинцы из Иерусалима ждут репрессий после отказа от компромисса с судом Израиля

Рамалла, 8 ноября. Палестинские семьи из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, ведущие борьбу против выселения, ожидают репрессий после отказа от компромиссного предложения Верховного суда Израиля остаться в своих домах в качестве арендаторов.

Тель-Авив давно пытается лишить граждан автономии жилья для его передачи еврейским переселенцам. В ответ на это палестинцы, подали иск для обжалования этих действий и добиваются вердикта суда о признании своего права на собственность, однако не ожидают справедливого решения. По их словам, израильская судебная система уже неоднократно действовала в интересах властей еврейского государства, принимая в качестве доказательства поддельные документы.

"How could a court sitting on stolen land rule in fairness or even be described as a Supreme Court? We don’t trust the Judicial System of the occupation" - Hashem Sallymeh, Sheikh Jarrah resident https://t.co/dC9lW1ngaO — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 8, 2021

Готовы к борьбе

В настоящее время семьи, которым угрожает выселение, планируют свои дальнейшие действия. Как заявил один из инициаторов судебного разбирательства Салех Диаб, отказ от компромисса был правильным выбором, особенно на фоне того, что его отвергли и еврейские переселенцы.

При этом он отметил жители района Шейх Джаррах чувствуют себя спокойнее из-за того, что остальной народ региона солидарен с ними: палестинское сопротивление заявило о готовности возобновить боевые действия против израильтян, если те продолжат неправомерные выселения местных граждан.

ТАСС / Zuma\TASS

По мнению Диаба, вряд ли кто-либо из жителей будет выселен в ближайшем будущем, однако из-за их отказа от компромисса Тель-Авив может ужесточить введенные против палестинцев ограничения и преследования. Одним из подобных жестов он считает начавшееся строительство детского сада для еврейских детей в этом районе.

Также Израиль претендует на территорию площадью в 1,8 гектара, где проживает около 500 беженцев, дома для которых были построены при поддержке Иордании и ООН.

The coming days in the Sheikh Jarrah neighborhood are more difficult than the days before.



Sheikh Jarrah neighborhood is the northern garrison of Al-Aqsa Mosque, your defense of it from your defense of Jerusalem and the holy sites.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah https://t.co/10fFnRdMwY — Ramy Salha (@ITDOESMATTER40) November 8, 2021

Палестинцы винят суд за предвзятое отношение к делу, поскольку он уклоняется от вынесения окончательного решения. При этом семьи фактически ставят перед выбором между выселением или заключением несправедливой сделки, по которой они должны будут платить аренду за собственное жилье.

Население Западного берега считает это «этнической чисткой», продолжением колониальной политики Тель-Авива и подрывом условий мирного договора, достигнутого после вооруженного конфликта в мае текущего года. Примечательно, что причиной обострения обстановки тогда стали аналогичные попытки выселить местных жителей из их домов. В ходе боевых действий погибло не менее 260 палестинцев и 12 израильтян.

Федеральное агентство новостей /

Перспективы

По словам адвокатов, после отказа от компромисса стоит рассматривать четыре варианта развития событий. По первому суд может назначить очередное заседание для заслушивания аргументов сторон. По второму — предложить пересмотр условий сделки. Третий путь предполагает пересмотр дела, а четвертый — вынесение окончательного вердикта с учетом апелляций, которые были поданы против постановлений судов предыдущих инстанций о выселении жителей Шейх Джаррах.

Sheikh Jarrah residents reject 'oppressive' agreement with settlers https://t.co/1PuUPOFGmB — Zarrin Shannon (@zarrinshannon) November 8, 2021

Однако, по мнению защиты, последний из вариантов вряд ли приведет к приемлемому для палестинцев решению. Верховный суд Израиля для этого должен опровергнуть предыдущие вердикты и вынести постановление в пользу арабов, что, вероятно, вызовет негативную реакцию еврейского населения.

Тем не менее отказ в апелляциях также может навредить национальным интересам на региональном и мировом уровнях. Международное сообщество признает действия Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан незаконными, равно как и захват собственности арабов в Иерусалиме. Один из адвокатов выразил надежду, что стороны согласятся на сделку, которая, будучи довольно несправедливой, все же предотвратит эскалацию конфликта.