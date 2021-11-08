Генерал-лейтенант МВД Травников возложил цветы к памятнику погибшим сотрудникам ОВД

Санкт-Петербург, 8 ноября. Дань памяти погибшим при исполнении сотрудникам органов внутренних дел отдали курсанты и сотрудники Университета МВД во главе с генерал-лейтенантом полиции Александром Травниковым.

Они возложили венки и цветы к монументу памяти жителей блокадного Ленинграда и памятнику погибших сотрудников органов внутренних дел на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Участниками траурной церемонии стали сотрудники Академии милиции, среднего специализированного юридического учебного заведения и профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мероприятие прошло 8 ноября в честь Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Внештатный корреспондент Федерального агентства новостей отмечает, что ни дождь с мокрым снегом, ни ветер не помешали отдать дань памяти доблестным защитникам города на Неве.

В честь Дня народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному жертвам Гражданской войны. Из Севастополя глава государства поздравил россиян с праздником.