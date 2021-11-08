Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 16:10
16:06
Происшествия
Житель Челябинска предстанет перед судом за расстрел собаки
16:03
Экономика
Транзит российского газа через Украину вырос на 54%
15:59
Общество
Эксперт Лысаков оценил предложение отменить скидки за нарушения ПДД
15:59
Общество
Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
15:57
Происшествия
Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
15:57
Общество
Юные вокалистки из Донбасса рассказали, как пережили войну
15:55
Армия
Корабли «Ейск» и «Касимов» ВМФ РФ отработали поиск субмарин на учениях в Черном море
15:54
Происшествия
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента
15:53
Общество
Новосибирская область вводит QR-коды для посещения кафе и ресторанов
15:51
Общество
Interesting Engineering перечислило регионы Земли, жители которых чаще доживают до 100 лет
Все новости

Правительство Польши сообщило о попытке сотни мигрантов пересечь границу

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 15:44
Общество
Правительство Польши сообщило о попытке сотни мигрантов пересечь границу
pixabay.com  /  pixel2013

Варшава, 8 ноября. Нелегальные мигранты пытались перейти белорусско-польскую границу. Об этом сообщил пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер.

В Министерстве национальной обороны Польши говорили, что на границе с Белоруссией уже работают более 12 тысяч солдат. Войска приведены в повышенную боевую готовность, чтобы помешать беженцам попасть в европейскую страну.

«Часть из них уже пробовали пересечь границу. Пограничная стража сдержала их, если речь идет о пересечении границы», — подчернкул Петр Мюллер.

Варшава 8 ноября проинформировала, что на кордоне началась попытка массового проникновения беженцев в Польшу. Пограничники публиковали кадры, на которых видно, как люди с багажом двигаются в сторону польской границы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Правительство Польши сообщило о попытке сотни мигрантов пересечь границу
мигранты белоруссия польша
Комментировать