Правительство Польши сообщило о попытке сотни мигрантов пересечь границу

Варшава, 8 ноября. Нелегальные мигранты пытались перейти белорусско-польскую границу. Об этом сообщил пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер.

В Министерстве национальной обороны Польши говорили, что на границе с Белоруссией уже работают более 12 тысяч солдат. Войска приведены в повышенную боевую готовность, чтобы помешать беженцам попасть в европейскую страну.

«Часть из них уже пробовали пересечь границу. Пограничная стража сдержала их, если речь идет о пересечении границы», — подчернкул Петр Мюллер.

Варшава 8 ноября проинформировала, что на кордоне началась попытка массового проникновения беженцев в Польшу. Пограничники публиковали кадры, на которых видно, как люди с багажом двигаются в сторону польской границы.