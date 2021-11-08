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Сказочную усадьбу построила семья художников из Рязанской области
Общество

Художник Юрий Трубин вместе с семьей создал на своем участке в деревне Деулино под Рязанью волшебный мир: здесь переплелись и русская народная сказка, и древние рыцарские предания, и более современные герои. Вся территория — это большая экспозиция резных деревянных персонажей.

«Главное, что в композициях не случайный набор страшилок с такими зубами, с такими ушами и глазами страшными. В каждой есть своя идея, в каждой есть своя интрига. Сначала возникает интрига, идея, а потом я придумываю, как выглядят персонажи этой истории», — рассказал создатель усадьбы Юрий Трубин.

Сноха Юрия Трубина, художница Дарья Вязовская рассказала, что все началось с армейского увлечения свекра — резьбы по дереву. Тогда мужчина делал «мелкие интересные штуки, кольца, шкатулочки», а позже этому делу научился и его сын Андрей, который нашел в резной скульптуре свое призвание. Позже творческой семье вздумалось воплотить в жизнь большой проект — так появилась усадьба, которая сегодня стала туристической достопримечательностью.

«Сначала был один дом — приходили посмотреть на один дом, потом появилась беседка — приходили смотреть на беседку, потом построили баню, естественно. То есть просто люди приходили и говорили: «А можно посмотреть?». И так потихонечку-потихонечку территория разрасталась», — рассказала Вязовская историю усадьбы.

В народе загадочное место прозвали «Музеем Бабы-яги». По территории усадьбы можно легко пробродить весь день, разглядывая экспонаты и удивляясь мастерству рук, создавших эти чудеса.

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россия рязанская область общество искусство сказки
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