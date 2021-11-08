Песков: программа доступного жилья актуальна не для всех чиновников

Москва, 8 ноября. Государственные служащие с высоким уровнем зарплаты не смогут претендовать на жилищные субсидии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Приобрести недвижимость по льготным условиям некоторые чиновники могут, однако подобная инициатива недоступна сотрудникам ведомств, которые получают высокую заработную плату, отметил пресс-секретарь президента.

«Да, там существует определенная программа помощи», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как объясняет суть функционирования господдержки пресс-секретарь Владимира Путина, субсидированием «пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье и так далее».

Представитель Кремля таким образом отреагировал на материалы издания «Важные истории»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и проекта «Трансперенси интернэшнл — Россия» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Публикации данных организаций гласят, что с 2012 порядка 650 отечественных государственных служащих якобы оформили с помощью субсидий покупку недвижимости на правах нуждающегося населения.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.