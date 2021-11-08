Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 16:10
16:06
Происшествия
Житель Челябинска предстанет перед судом за расстрел собаки
16:03
Экономика
Транзит российского газа через Украину вырос на 54%
15:59
Общество
Эксперт Лысаков оценил предложение отменить скидки за нарушения ПДД
15:59
Общество
Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
15:57
Происшествия
Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
15:57
Общество
Юные вокалистки из Донбасса рассказали, как пережили войну
15:55
Армия
Корабли «Ейск» и «Касимов» ВМФ РФ отработали поиск субмарин на учениях в Черном море
15:54
Происшествия
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента
15:53
Общество
Новосибирская область вводит QR-коды для посещения кафе и ресторанов
15:51
Общество
Interesting Engineering перечислило регионы Земли, жители которых чаще доживают до 100 лет
Все новости

Песков: программа доступного жилья актуальна не для всех чиновников
Экономика
Песков: программа доступного жилья актуальна не для всех чиновников
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 ноября. Государственные служащие с высоким уровнем зарплаты не смогут претендовать на жилищные субсидии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Приобрести недвижимость по льготным условиям некоторые чиновники могут, однако подобная инициатива недоступна сотрудникам ведомств, которые получают высокую заработную плату, отметил пресс-секретарь президента.

«Да, там существует определенная программа помощи», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как объясняет суть функционирования господдержки пресс-секретарь Владимира Путина, субсидированием «пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье и так далее».

Представитель Кремля таким образом отреагировал на материалы издания «Важные истории»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и проекта «Трансперенси интернэшнл — Россия» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Публикации данных организаций гласят, что с 2012 порядка 650 отечественных государственных служащих якобы оформили с помощью субсидий покупку недвижимости на правах нуждающегося населения.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков: программа доступного жилья актуальна не для всех чиновников
песков субсидии жилье недвижимость
Комментировать