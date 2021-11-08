ЦАХАЛ: система «Железный купол» сбила беспилотник ХАМАС над морской зоной сектора Газа

Тель-Авив, 8 ноября. Израильские войска нейтрализовали над морской зоной сектора Газа беспилотный летательный аппарат бойцов движения ХАМАС. Дрон сбила система «Железный купол».

О нейтрализованном беспилотнике в понедельник, 8 ноября, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля. В ведомстве отметили, что беспилотник приблизился к морской зоне у берегов сектора Газа.

«Израильские ВВС осуществляли мониторинг БПЛА на протяжении всего инцидента», — рассказали в ведомстве.

С весны 2021 года на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Соглашение заключили после конфликта, во время которого бойцы ХАМАС и израильские военные обменивались ракетными ударами на протяжении 11 дней. Погибли 257 жителей анклава, две тысячи человек получили ранения, 13 человек пострадали с израильской стороны.

На прошлой неделе палестинский подросток Мухаммад Даадас погиб во время протестов, вызванных решением израильского правительства о возведении 3 200 новых зданий на Западном Берегу.