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ЦАХАЛ: система «Железный купол» сбила беспилотник ХАМАС над морской зоной сектора Газа

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 15:35
Армия
ЦАХАЛ: система «Железный купол» сбила беспилотник ХАМАС над морской зоной сектора Газа
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 8 ноября. Израильские войска нейтрализовали над морской зоной сектора Газа беспилотный летательный аппарат бойцов движения ХАМАС. Дрон сбила система «Железный купол».

О нейтрализованном беспилотнике в понедельник, 8 ноября, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля. В ведомстве отметили, что беспилотник приблизился к морской зоне у берегов сектора Газа.

«Израильские ВВС осуществляли мониторинг БПЛА на протяжении всего инцидента», — рассказали в ведомстве.

С весны 2021 года на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Соглашение заключили после конфликта, во время которого бойцы ХАМАС и израильские военные обменивались ракетными ударами на протяжении 11 дней. Погибли 257 жителей анклава, две тысячи человек получили ранения, 13 человек пострадали с израильской стороны.

На прошлой неделе палестинский подросток Мухаммад Даадас погиб во время протестов, вызванных решением израильского правительства о возведении 3 200 новых зданий на Западном Берегу.

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израиль сектор газа железный купол
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