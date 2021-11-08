Глава МО Польши Блащак: Варшава нарастила число военных на границе с Белоруссией

Варшава, 8 ноября. Польские власти нарастили свой военный контингент у границы с Белоруссией до 12 тысяч военнослужащих из-за массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, в Государственном пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили, что в направлении границы с Польшей движется около тысячи нелегальных мигрантов. В Варшаве эти действия уже назвали попыткой крупномасштабного силового пересечения границы.

«На границе несут службу уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень готовности войск территориальной обороны (добровольческие формирования, сформированные по образцу национальной гвардии — Прим. ред.). Вместе со службами МВД мы готовы к обороне польской границы», — написал в своем Twitter глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее сообщалось, что руководство Литвы направило дополнительные воинские подразделения к границам с Белоруссией и Польшей из-за скопления беженцев.

Представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант также заявила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на белорусско-польской границе, передает RT.