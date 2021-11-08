Десятилетняя участница шоу Галкина впечатлила зрителей снайперской стрельбой

Волгоград, 8 ноября. В новом выпуске шоу о талантливых детях «Лучше всех!» юная жительница Волгограда шокировала ведущего Максима Галкина и зрителей своей меткой стрельбой из винтовки.

Мишенью 10-летней Насти были леденцы. Девочка ни разу не промахнулась, передает «Волгоградская правда».

«С пяти-шести лет я стреляла в тирах, обанкротила маму на них. В восемь лет мне подарили винтовку на день рождения. Сначала я стреляла на даче по баночкам, а потом папа сказал, что так каждый может. Поставил мне чупа-чупс, и я в него тоже попала, — рассказала девочка. — Он разлетелся в пыль».

Среди других увлечений юной волгоградки — лошади. Анастасия уже год ухаживает за ними. И свое будущее девочка хочет связать именно с этими интересами. Она рассказала, что мечтает работать в конной полиции.

Ранее ФАН рассказывал о критике Николая Цискаридзе в адрес участников шоу «Ледниковый период». Известный балетмейстер считает, что многие конкурсанты неверно осмысливают классику.