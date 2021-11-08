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Кабмин поддержал законопроект «Единой России» об отмене обязательного ТО
Экономика
Кабмин поддержал законопроект «Единой России» об отмене обязательного ТО
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 8 ноября. Внесенный в Государственную думу парламентариями от «Единой России» проект закона об отмене обязательного техосмотра получил поддержку правительства. Об этом сообщает ТАСС.

В Кабинете министров посчитали необходимым внести ряд доработок в документ. В частности, привести законопроект в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

«На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве кабмина.

Таким образом, в случае принятия законопроекта, от технического смотра будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, которые используются в личных целях, передает Общественная Служба Новостей.

Пройти техосмотр с первого раза не могут около 30% машин. Одной из наиболее частых причин для отказа в выдаче диагностической карты является разбитое лобовое стекло.

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кабмин автомобили водители техосмотр
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