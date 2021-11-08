Сенатор Ковитиди раскритиковала Зеленского за слова о «неправильном» освобождении Киева

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы «неправильном» освобождении Киева от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года.

Зеленский в своем Telegram-канале выступил с осуждением руководства СССР за «неправильное», по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году. По версии украинского президента, огромные жертвы при освобождении города стали следствием «прихоти руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции». Напомним, войска 1-го Украинского фронта завершили освобождение Киева к 6 ноября 1943 года. Бои на окраинах города продолжались еще несколько дней.

Заявление Владимира Зеленского о якобы «неправильных» действиях руководства СССР при освобождении города раскритиковали как на Украине, так и в России. Своим мнением по этому поводу в авторской колонке поделилась сенатор Ольга Ковитиди. Обращаем внимание: мнение политика является ее личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Зачем Зеленский вспомнил о войне. Колонка Ольги Ковитиди

Украину, сотрясаемую чередой политико-финансовых и общественных кризисов, по имеющейся у меня информации, захлестнула волна требований досрочных президентских выборов. Зеленским сильно недовольны не только «заокеанские хозяева», но и сами украинцы — как «низы», так и «верхи». Впрочем, полагаю, при любом раскладе очередные выборы президента Украины в соответствии с конституцией и законами этой страны состоятся в положенный срок — 31 марта 2024 года.

Осознавая очевидные риски, действующий президент Владимир Зеленский решил использовать отработанные им яркие приемы «95 квартала». На этот раз президент-шоумен, как говорится, осмелел не на шутку. Он позволил себе критиковать действия руководства СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Зеленский, родившийся в 1978 году, решил рассказать, что при освобождении Киева от нацистов в ноябре 1943 года, дескать, все было организовано «неправильно». Думаю, многие жители Украины с ужасом думают — как бы поступил в той непростой ситуации сам Зеленский?

Напомню, сегодня немалая часть граждан Украины оказалась на пороге зимы без тепла, с непомерно высокими ценами на услуги ЖКХ и массой иных проблем, вызванных, как полагают многие украинцы, неправильными действиями властей. Многие украинские матери, сыновья которых погибли в Донбассе, винят в этой трагедии руководство Украины — как прошлое (экс-президента Петра Порошенко), так и нынешнее.

А теперь напомню слова из заявления Зеленского: «бросили на верную смерть», «[государство] — бездушная машина, для которой человек — просто горючее», «история безграничного равнодушия и жестокости» и так далее.

Думаю, немало граждан Украины соотносят эти слова не с временами Великой Отечественной войны, а с днем сегодняшним и готовы спросить за это с нынешнего киевского руководства.