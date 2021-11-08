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Тяжелобольному Гаркалину провели экстренную операцию

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 15:25
Общество
Тяжелобольному Гаркалину провели экстренную операцию
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 8 ноября. Медики провели экстренную операцию 67-летнему актеру Валерию Гаркалину, который находится в столичной больнице с коронавирусом, сообщил источник.

У звезды комедии «Ширли-мырли» случился спонтанный пневмоторакс: в грудной клетке начал скапливаться воздух, он давил на легкие Гаркалина. Когда врачи заметили ухудшение его состояния, то решили подготовить пациента к операции.

«В грудной клетке был сделан небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух», — поделился с kp.ru осведомленный источник в здравоохранении.

Миллионы поклонников переживают за жизнь Валерия Гаркалина, они надеются, что артист сможет победить коварную болезнь. Многие его коллеги призывают россиян вакцинироваться и не рисковать собственной жизнью. Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева говорила, что болезнь изменила ее отношение ко многим вещам, теперь она будет беречь то, что имеет.

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