Тяжелобольному Гаркалину провели экстренную операцию

Москва, 8 ноября. Медики провели экстренную операцию 67-летнему актеру Валерию Гаркалину, который находится в столичной больнице с коронавирусом, сообщил источник.

У звезды комедии «Ширли-мырли» случился спонтанный пневмоторакс: в грудной клетке начал скапливаться воздух, он давил на легкие Гаркалина. Когда врачи заметили ухудшение его состояния, то решили подготовить пациента к операции.

«В грудной клетке был сделан небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух», — поделился с kp.ru осведомленный источник в здравоохранении.

Миллионы поклонников переживают за жизнь Валерия Гаркалина, они надеются, что артист сможет победить коварную болезнь. Многие его коллеги призывают россиян вакцинироваться и не рисковать собственной жизнью. Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева говорила, что болезнь изменила ее отношение ко многим вещам, теперь она будет беречь то, что имеет.