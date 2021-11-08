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Пешехода разорвало пополам после наезда иномарки на Сахалине
Происшествия
Пешехода разорвало пополам после наезда иномарки на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 8 ноября. Водитель иномарки сбил мужчину, который шел вдоль дороги. Тело пострадавшего разорвало на части.

По данным РЕН ТВ, часть тела пешехода после удара пробило лобовое стекло. После этого житель Сахалина вылетел на встречную полосу, где врезался с такси.

Для освобождения виновника аварии из автомобиля, спасателям пришлось вытащить из машины разорванное тело погибшего пешехода.В результате случившегося травмы получила одна женщина, которую доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее водитель Porsche врезался в столб освещения, после чего автомобиль оказался разделен на две части. Дорожный инцидент произошел на трассе в Ленобласти.

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