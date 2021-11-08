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Политолог Ордуханян: «В США много проблем, которые они переносят на Россию»
Политика
Политолог Ордуханян: «В США много проблем, которые они переносят на Россию»
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

В США снова набирают обороты русофобские настроения. Об этом в беседе с ФАН заявил российский политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В настоящий момент ситуация в Соединенных Штатах разворачивается «чудесным» образом, считает политолог.

«Снова начинается разыгрывание русофобской карты. Этот поезд русофобии всегда приходит по расписанию. Как только усиливается внутриполитическая конфронтация в Америке, сразу возникают все эти непонятные досье и русофобские выпады», — сказал он.

 

Политолог считает, что таким образом идет отвлечение и общественного мнения, и мирового сообщества от проблем, которые происходят внутри Соединенных Штатов.

«В США складывается катастрофическая ситуация. Американцы стоят перед вызовами, которые они, к сожалению, не могут решить сами. Все свои проблемы они будут переносить на нас», — считает Ордуханян.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Соединенные Штаты играют в независимость и не признаются в том, что они могут нуждаться в помощи, что указывает на их комплексы. Он не понимает, почему США скрывают тот факт, что могут о чем-то попросить другие страны.

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Все новости / Политика / Политолог Ордуханян: «В США много проблем, которые они переносят на Россию»
россия сша политолог евгений пригожин ордуханян 16-й
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