Москва, 8 ноября. Украинская власть повысила свою «ястребиность». С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, на это указывают последние перестановки в Правительстве Украины.

«В частности, новый министр обороны заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать. Во-вторых, заявил, что минские соглашения необходимо заменить чем-то иным, где центральную роль играли бы США», — сказал Сергея Лавров во время пресс-конференции.

Глава МИД напомнил, что США не один раз напоминали о необходимости выполнения Минских соглашений. В частности, об этом говорил глава ЦРУ Уильям Бернс.