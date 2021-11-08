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Лавров раскритиковал США за нежелание признавать итоги выборов в Никарагуа
Весь мир
Лавров раскритиковал США за нежелание признавать итоги выборов в Никарагуа
Пресс-служба МИД РФ  / 

Москва, 8 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал власти США за решение не признавать итоги выборов в Никарагуа. Дипломат рассказал об этом в разговоре с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

По словам Лаврова, весь процесс подготовки к выборам в центральноамериканском государстве проходил в условиях «беспрецедентного давления» со стороны США и была развязана специальная кампания по непризнанию результатов.

«Руководство Белого дома буквально вчера вечером выступило с отказом их признавать и призвало все другие страны поступить таким же образом. Считаем это неприемлемым. Мы такую линию решительно осуждаем», — заявил глава российского МИД.

По словам дипломата, на выборах присутствовали наблюдатели от России — представители Госдумы, Совета Федерации и ЦИК. Они отметили, что процесс прошел без нарушений, в соответствии с законодательством страны.

«Хотел бы напомнить, что еще одна авантюра по так называемым цветным революциям, по смене режима, теперь уже в Никарагуа, едва ли добавит стабильности и процветанию этому региону», — подытожил глава МИД.

В стране завершились президентские и парламентские выборы. Согласно последним данным, лидирует действующий глава государства Даниэль Ортега. За него проголосовали 74,99% избирателей. Окончательные результаты будут опубликованы до 26 ноября.

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