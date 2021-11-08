Глава холдинга «Вертолеты России» Богинский: компания удовлетворяет потребности МО РФ

Москва, 8 ноября. Предприятия холдинга «Вертолеты России» сосредоточены на удовлетворении потребностей своего основного заказчика, а именно Министерства обороны РФ. Об этом заявил руководитель компании Андрей Богинский в ходе своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Беседа Путина и Богинского состоялась в Кремле, ее начало транслировали многие российские СМИ.

«Сегодня серийно выпускаемые боевые и военно-транспортные вертолеты позволяют нам полностью удовлетворить потребности нашего главного заказчика в лице министерства обороны и других силовых ведомств», — сообщил Богинский.

Он отметил, что холдинг намерен произвести и реализовать около 1100 винтокрылых машин в период до 2025 года, они будут сделаны для отечественных и зарубежных заказчиков. Ранее пресс-секретарь президента РФ анонсировал встречу Путина и Богинского как часть «обычных рабочих совещаний» российского лидера.