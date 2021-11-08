Кировские врачи спасли девушку с почти стопроцентным поражением тела

Киров, 8 ноября. Кировские медики спасли 16-летнюю девушку с острой аллергической реакцией, из-за которой у нее было покрыто сыпью почти 100% тела.

Как рассказали порталу «Свойкировский.рф» в региональном министерстве здравоохранения, у жительницы Омутнинского района был диагностирован синдром Лайелла, опасное для жизни аллергическое заболевание. Оно может проявляться в виде сыпи на коже и слизистых оболочках. Вызвать ее может реакция на препараты, например, антибиотики.

После такого значительного поражения кожи выживают обычно не более 5% людей. Но девочку удалось спасти благодаря санитарной авиации, оперативным и умелым действиям медиков.

«У нашей пациентки почти 100% тела, включая слизистую рта и носоглотки, было покрыто волдырями, — рассказала главврач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова. — Ежедневно мы боролись за жизнь девочки. Совместными силами мы подбирали необходимое лечение и лекарства, в перевязках участвовало по шесть человек».

Как рассказали в минздраве Кировской области, благодаря оперативному врачебному вмешательству процесс не проник в базальный, то есть самый нижний слой кожи, не привел к фатальным искажениям кожного покрова. Сейчас девушка переведена из реанимации в клиническое отделение для дальнейшего лечения.

Ранее ФАН рассказывал об успешной операции, которую провели врачи в центре трансплантологии. Они спасли жизнь новорожденной девочке со множеством дефектов развития.