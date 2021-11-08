Экономисты рассказали, как рост грузоперевозок по Севморпути может озолотить Россию

Геоэкономическая значимость Северного морского пути (СМП) за последние годы значительно возросла. Поставки российских товаров и энергоресурсов будут расти в ближайшие несколько лет на 5-10% год к году, считают опрошенные ФАН экономисты и финансисты.

Рост грузоперевозок

Объем грузоперевозок по СМП за январь-октябрь 2021 года составил 28 млн 208 тыс. тонн. Это на 4,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота, ссылаясь на данные ФГБУ «Администрация Северного морского пути».

Объем транзитных перевозок по СМП за отчетный период вырос почти на 66% — до 2 млн 125 тыс. тонн.

Рост объемов вывоза СПГ и газоконденсата продолжился из порта Сабетта, которые превзошли показатели аналогичного периода 2020 года почти на 1,9%, составив 16 млн 727 тыс. тонн. Кроме того, росла общая интенсивность судоходства на СМП. С января по октябрь администрацией СМП выдано 1155 разрешений на плавание в акватории Севморпути, что более чем на 18% превышает количество разрешений, выданных за аналогичный период прошлого года (974).

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Ледокольное обеспечение в акватории СМП осуществляли атомные ледоколы «Вайгач» и «Таймыр».

СМП озолотит Россию

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что у нас есть сравнительно низкая база 2020 года, когда перевозки буксовали. Поэтому рост за десять месяцев на 4,8% не выглядит впечатляющим.

«Однако движение есть, показатели по транзиту грузов по Севморпути вполне позитивные. Сам путь имеет для экономики важное значение, как и любой путепровод глобального масштаба», — пояснила Анна Бодрова.

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что геоэкономическая значимость СМП за последние годы значительно возросла. Поставки российских товаров и энергоресурсов с русского севера внутри страны и за рубеж, а также объемы транзита из стран Юго-Восточной Азии в ЕС будут расти в ближайшие несколько лет на 5-10% год к году.

«Круглогодичная навигация по СМП — важнейший и не такой уж амбициозный проект. Он вполне реализуем в течение пяти-шести лет, к его финансированию могут подключиться и частные инвесторы, в том числе компании, ведущие активную хозяйственную деятельность в Заполярье — Росатом, «Норникель», AEON, «Роснефть», «Новатэк» и «Газпром нефть», операторы спутниковой и сотовой связи», — пояснил Андрей Лобода.

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Как отметил эксперт, российским монетарным властям не стоило так упорно годами скупать доллары и евро, увеличивая кубышки ЗВР и ФНБ. Кризис в Суэцком канале показал хрупкость и высокую уязвимость действующих транспортно-логистических систем.

«Россия могла давно озолотиться, если бы в ее арсенале работали круглогодичный морской путь и высокоскоростная железнодорожная магистраль, соединяющая Приморье с Западной Европой», — заключил Андрей Лобода.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совета по стратегическому развитию и проектам с участием главы государства Владимира Путина заявил, что Северный морской путь уже через десять лет станет одной из главных транспортных артерий России.