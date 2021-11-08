Лавров: НАТО наращивает политику «сдерживания» России в Черном море

Москва, 8 ноября. Учения стран Североатлантического альянса связаны с попытками США нарастить в Черном море политику «сдерживания» России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник, 8 ноября, флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter прибыли в Батуми после участия в совместных с Болгарией учениях в Черном море. Комментируя действия американского флота, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты тем самым демонстрируют стремление НАТО наращивать политику «сдерживания» России.

«Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО», — сообщил Лавров.

Ранее российский министр отметил, что появление флагов ВМС США в Черном море «не добавляет стабильности» обстановке в регионе. Минобороны РФ при этом подчеркивает, что за действиями НАТО в регионе следят дежурные силы Черноморского флота.

На фоне операции Альянса ВМФ РФ провел собственные учения. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» отработал прикрытие пункта базирования кораблей от авиаудара условного противника.