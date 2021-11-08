Путин: холдинг «Вертолеты России» справляется со своими задачами

Москва, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил работу государственного холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) в начале беседы с руководителем компании Андреем Богинским.

Беседа Путина и Богинского состоялась в Кремле. Ранее ее анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Холдинг получился дееспособный, большой. Давайте поговорим о том, как он себя чувствует, и каковы перспективы», — заявил Путин, открывая встречу с главой холдинга «Вертолеты России».

Путин напомнил о давних традициях российского вертолетостроения и отметил, что в 100 государствах планеты эксплуатируется около восьми тысяч винтокрылых машин, выпущенных в РФ. Ранее сообщалось о разработке в России уникальной системы раннего предупреждения возникновения левого вращения для вертолетов, что приведет к снижению аварийных инцидентов в военной и гражданской авиации.