Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 16:09
16:06
Происшествия
Житель Челябинска предстанет перед судом за расстрел собаки
16:03
Экономика
Транзит российского газа через Украину вырос на 54%
15:59
Общество
Эксперт Лысаков оценил предложение отменить скидки за нарушения ПДД
15:59
Общество
Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
15:57
Происшествия
Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
15:57
Общество
Юные вокалистки из Донбасса рассказали, как пережили войну
15:55
Армия
Корабли «Ейск» и «Касимов» ВМФ РФ отработали поиск субмарин на учениях в Черном море
15:54
Происшествия
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента
15:53
Общество
Новосибирская область вводит QR-коды для посещения кафе и ресторанов
15:51
Общество
Interesting Engineering перечислило регионы Земли, жители которых чаще доживают до 100 лет
Все новости

Путин: холдинг «Вертолеты России» справляется со своими задачами
Армия
Путин: холдинг «Вертолеты России» справляется со своими задачами
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил работу государственного холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) в начале беседы с руководителем компании Андреем Богинским.

Беседа Путина и Богинского состоялась в Кремле. Ранее ее анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Холдинг получился дееспособный, большой. Давайте поговорим о том, как он себя чувствует, и каковы перспективы», — заявил Путин, открывая встречу с главой холдинга «Вертолеты России».

Путин напомнил о давних традициях российского вертолетостроения и отметил, что в 100 государствах планеты эксплуатируется около восьми тысяч винтокрылых машин, выпущенных в РФ. Ранее сообщалось о разработке в России уникальной системы раннего предупреждения возникновения левого вращения для вертолетов, что приведет к снижению аварийных инцидентов в военной и гражданской авиации.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин: холдинг «Вертолеты России» справляется со своими задачами
путин кремль вертолеты россии
Комментировать