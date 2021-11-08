Глава холдинга «Вертолеты России» анонсировал производство более тысячи машин к 2025 году

Москва, 8 ноября. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) планирует до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов. Об этом сообщил глава холдинга Андрей Богинский.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах компании на ближайшее время.

«На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», — заявил Богинский.

Он подчеркнул, что предприятия холдинга располагаются в таких регионах как Центральная Россия, Калининград, Сибирь, Урал и Дальний Восток. Всего на предприятиях компании работают свыше 38000 сотрудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что холдинг «Вертолеты России» показал свою дееспособность, и предложил обсудить дальнейшие перспективы его работы, передает RT.