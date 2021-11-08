Компания Nord Stream AG отмечает десятилетие поставок голубого топлива

Москва, 8 ноября. Nord Stream AG отмечает десятую годовщину с начала эксплуатации газопровода «Северный поток». Об этом заявил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, говорится на сайте компании.

Десять лет назад, 8 ноября 2011 года, лидеры стран ЕС официально дали старт поставкам российского газа по первой нитке трубопровода. С тех пор по «Северному потоку» поставлено свыше 430 млрд кубометров сырья.

«Международная команда лучших экспертов отрасли неустанно трудится на протяжении всех этих лет ради успеха компании. Мы гордимся тем, что доставляем природный газ в Европу надежным, безопасным и эффективным способом», — подчеркнул Зайцев.

Одним из ключевых приоритетов проекта является эксплуатация газопровода с наименьшим влиянием на окружающую среду. Результаты обширных программ экологического мониторинга подтверждают, что Nord Stream AG выполняет все обязательства по сохранению экосистемы Балтийского моря.

В настоящее время к запуску готовится газопровод «Северный поток — 2». Этот проект нужен всему Евросоюзу, сделал заявление социолог Райнхард Крумм.