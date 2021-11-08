Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 16:09
16:06
Происшествия
Житель Челябинска предстанет перед судом за расстрел собаки
16:03
Экономика
Транзит российского газа через Украину вырос на 54%
15:59
Общество
Эксперт Лысаков оценил предложение отменить скидки за нарушения ПДД
15:59
Общество
Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
15:57
Происшествия
Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
15:57
Общество
Юные вокалистки из Донбасса рассказали, как пережили войну
15:55
Армия
Корабли «Ейск» и «Касимов» ВМФ РФ отработали поиск субмарин на учениях в Черном море
15:54
Происшествия
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента
15:53
Общество
Новосибирская область вводит QR-коды для посещения кафе и ресторанов
15:51
Общество
Interesting Engineering перечислило регионы Земли, жители которых чаще доживают до 100 лет
Все новости

Компания Nord Stream AG отмечает десятилетие поставок голубого топлива
Экономика
Компания Nord Stream AG отмечает десятилетие поставок голубого топлива
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Nord Stream AG отмечает десятую годовщину с начала эксплуатации газопровода «Северный поток». Об этом заявил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, говорится на сайте компании.

Десять лет назад, 8 ноября 2011 года, лидеры стран ЕС официально дали старт поставкам российского газа по первой нитке трубопровода. С тех пор по «Северному потоку» поставлено свыше 430 млрд кубометров сырья.

«Международная команда лучших экспертов отрасли неустанно трудится на протяжении всех этих лет ради успеха компании. Мы гордимся тем, что доставляем природный газ в Европу надежным, безопасным и эффективным способом», — подчеркнул Зайцев.

Одним из ключевых приоритетов проекта является эксплуатация газопровода с наименьшим влиянием на окружающую среду. Результаты обширных программ экологического мониторинга подтверждают, что Nord Stream AG выполняет все обязательства по сохранению экосистемы Балтийского моря.

В настоящее время к запуску готовится газопровод «Северный поток — 2». Этот проект нужен всему Евросоюзу, сделал заявление социолог Райнхард Крумм.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Компания Nord Stream AG отмечает десятилетие поставок голубого топлива
северный поток поставки газа nord stream
Комментировать