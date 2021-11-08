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ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро после выходных
Экономика
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро после выходных
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 8 ноября. Банк России обновил официальные курсы иностранных валют, понизив значения доллара и евро по отношению к рублю. Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ.

Согласно данным регулятора, курс доллара с расчетом на 9 ноября составляет 71,3975 рубля. По сравнению с предыдущим значением американская валюта потеряла 9,01 копейки. Евро подешевел на 27,57 копейки, до 82,5355 рубля.

По состоянию на 14:47 по московскому времени биржевой курс доллара составляет 71,23 рубля. Евро торгуется на Московской бирже по 82,37 рубля. Стоимость нефти эталонного сорта Brent составляет 83,82 доллара за баррель.

Курс рубля к новогодним праздникам может снизиться, ранее допустил аналитик ФРГ «ФИНАМ» Андрей Маслов. Как он объяснил, ослабление национальной валюты будет связано с высоким спросом на импортные товары.

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