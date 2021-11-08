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Лавров исключил проведение встречи в «нормандском формате» 11 ноября
Политика
Лавров исключил проведение встречи в «нормандском формате» 11 ноября
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 8 ноября. Встреча в «нормандском формате» 11 ноября, как предлагала Франция, не состоится, а новая дата проведения переговоров пока не обсуждается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, глава французского МИД предложил встретиться в «нормандском формате» 11 ноября, однако он отказался, поскольку необходимо понять результат этой встречи.

«Нам показушные выступления не нужны... У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем», — сказал глава МИД.

Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе ускорилось бы, если бы США объяснили Украине необходимость уважать позицию Белого дома и Совбеза ООН о соблюдении «Минска-2».

Министр ранее заявлял, что Киев выбирает между демонстрацией «крутости» и выполнением Минских соглашений.

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