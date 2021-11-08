Начальника РЭО ГИБДД из Алтайского края будут судить за многочисленные взятки

Бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Павловский» обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Дело находится в производстве СКР по Алтайскому краю. Его расследование уже завершено. Кроме того, обвинение в посредничестве во взяточничестве предъявили 66-летнему жителю Ребрихинского района.

Установлено, что с июля 2020 года по апрель 2021-го обвиняемый начальник РЭО получил через посредников взятки от жителей края за успешный прием теоретических экзаменов на знание ПДД без фактической их сдачи на общую сумму около 300 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«Сотрудник полиции лично принимал экзамены, подсказывая правильные ответы на вопросы билета, чем обеспечивал положительный результат их проведения для экзаменующихся. Затем подписанные официальные документы об успешном прохождении испытаний он передавал гражданам для их дальнейшего допуска к сдаче практической части. Всего следствием доказано восемь эпизодов противоправной деятельности должностного лица. Сумма взяток при этом варьировалась от 25 до 45 тыс. рублей», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Для обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемого наложили арест на общую сумму около 3 млн рублей. Известно, что бывший полицейский своей вины не признает.

В СКР по региону отмечают, что он и его родственники оказывали давление на следствие путем написания многочисленных жалоб и информационного воздействия на общественность через социальные сети. При этом собраны доказательства, а прокурор края утвердил по этому делу обвинительное заключение. Материалы переданы в суд, который рассмотрит его по существу.

Ранее ФАН писал, что столичная ГИБДД провела исследование, которое выявило, владельцы каких марок машин чаще всего нарушают правила дорожного движения. Тройку лидеров по потенциально аварийным ситуациям составили Kia, Mercedes и BMW.