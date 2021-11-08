Эксперт Лысаков оценил предложение отменить скидки за нарушения ПДД

Новый состав Госдумы в ближайшее время может рассмотреть законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах России с 20 до 5 км в час, об увеличении штрафов и появлении такой меры наказания, как административный арест. При этом предлагается отменить скидку за своевременную уплату штрафов.

Оценить предложение отменить скидки за нарушения ПДД, а также другие возможные нововведения ФАН попросил ведущего эксперта этой отрасли, экс-депутата Госдумы, много лет стоящего на защите прав автомобилистов, Вячеслава Лысакова. Он был одним из авторов инициатив, об отмене которых теперь начали говорить.

«Если они захотят отменить скидку в 50% — то это говорит о полной безграмотности авторов этой идеи и депутатов, если они под этим подпишутся. Потому что в новой редакции КоАП, которая готовится уже достаточно долго — ведь это объемный документ, 50-процентная скидка, которую я в свое время с трудом пробил — ведь правительство было против, — она сохранена и распространяется на все главы КоАП — на всех физических и юридических лиц. Отмена этой скидки приведет к противоречию с концепцией, которую утвердило Правительство РФ», — считает Вячеслав Лысаков.

Он пояснил, почему так важно сохранить эту скидку. Ведь государству, чтобы выбить штраф с гражданина, порой приходится тратить больше средств на это, чем сама сумма наказания. Именно поэтому раньше была увеличена сумма минимального штрафа за нарушение ПДД со 100 рублей до 500, так как себестоимость взыскания штрафов силами судебных приставов была гораздо выше — уже тогда она составляла как раз примерно 500 рублей. Сейчас же, по мнению экс-депутата Госдумы, она выше.

«Государство за вами бегает, взыскивает с вас 100 рублей штрафа, а само при этом тратит 500 рублей. Ну глупости же. Минфин этого не понимал. А когда предложил ввести эту скидку, я опирался на европейский опыт, где эта норма давно работает. Она действительно мотивирует водителей заплатить и положительно влияет на коррупционную составляющую между водителем и инспектором, ведь раньше часто половину штрафа отдавали в карман инспектору — была такая договоренность. Потом этот соблазн пропал, ведь зачем платить на месте и рисковать — это же наказуемо», — вспоминает Вячеслав Лысаков.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Это имело положительный эффект, ведь большинство таких мелких штрафов по скидке оплачивались в первые два-три дня. Многие интерпретировали норму о скидке за нарушения иначе — говорили, что таким образом плодят нарушителей ПДД. Оказалось, все не так. 97% — небольшие мелкие нарушения, а крупные со скидкой оплатить нельзя — все прописано в КоАП.

«Эта скидка показала себя и разгрузила службу судебных приставов, которая по уши в работе», — добавил Лысаков.

8 ноября в эфире Медиагруппы «Патриот» в программе «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» эксперты обсуждают тему возможной отмены скидки за незначительные нарушения ПДД и нештрафуемого порога скорости, который предлагают снизить до 5 км в час.