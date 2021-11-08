Директор МХАТа Кехман сообщил о катастрофической финансовой ситуации в театре

Москва, 8 ноября. Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра имени Максима Горького Владимир Кехман заявил, что на момент его прихода в культурное учреждение сотрудникам нечем было платить зарплату.

Кехман отметил, что финансовая ситуация во МХАТе катастрофическая, сообщает РИА Новости. Минкультуры на протяжении года предупреждало руководство в лице бывшего худрука Эдуарда Боякова и врио директора театра Олега Михайлова, что нужно привести в соответствие все затраты, чего сделано не было.

«К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены. Когда я пришел 28 октября в театр, сотрудникам было нечем платить зарплату — на счету МХАТа было всего лишь два миллиона рублей», — рассказал Кехман.

Гендиректор готовится к докладу о финансовой ситуации в театре. Документ он представит министру культуры Ольге Любимовой. Новое руководство МХАТа также планирует возродить в культурном учреждении оркестр. Кехман уверен, что инфраструктура театра позволяет проводить музыкальные спектакли.