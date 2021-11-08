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Политолог Сатановский призвал Байдена молиться о долгом здравии Путина

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 14:43
Политика
Политолог Сатановский призвал Байдена молиться о долгом здравии Путина
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Внешняя политика США окончательно деградировала, «трехнулась на всю голову», а президент Джо Байден должен молиться за здравие российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

В личном Telegram-канале «Армагеддоныч» журналист и международный обозреватель прокомментировал заявление команды Байден об отказе от догмы «Америка превыше всего». США как часть исторического и культурного наследия еще могут привлекать симпатии на мировой арене, но как политический субъект они окончательно себя дискредитировали, уверен эксперт.

«Только не государство, которое превратилось в невообразимого монстра. И, кстати, не абсолютно гнусная американская политика — внешняя или внутренняя, все равно. Не их, трехнутая на всю голову религиозная жизнь, в огромной мере состоящая из диких самопальных сект и созданных на коленке корыстными жуликами и психами однодневных квазирелигий. И, упаси Господи, не американские общественники», — отрезал Сатановский.

Политолог Сатановский призвал Байдена молиться о долгом здравии Путина
instagram.com / @evgeniisatanovskii

Многие страны по всему миру уже приняли на вооружение более радикальную стратегию в отношении Вашингтона, которая сводится к простому выражению: «не церемониться». Как указал эксперт, именно в этом скрывается причина, по которой Белый Дом буквально обязан «молиться за здравие и правление Путина»: он остается единственным из крупнейших мировых лидеров, кто проявляет к США и их эскападам на мировой арене понимание и терпимость.

«Байдену и его администрации молиться надо о крепком здравии и максимально долгом пребывании во власти действующего российского президента, вместо того, чтобы пытаться его сбросить. Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним и к Западу в целом такую сдержанность. Их же, как показывает практика, глушить надо почем зря, как это делали вьетнамцы, арабы и афганцы. Такой язык они хорошо понимают...» — указал на неожиданный путь к спасению Америки Евгений Сатановский.

Ранее авторитетный политолог Евгений Сатановский призвал официальную Москву тщательно проверять все договоренности с Вашингтоном, особенно в сфере военного сотрудничества. Также, как пишет НСН, Пентагон тщательно мониторит активность российских военных у границы с Украиной.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский призвал Байдена молиться о долгом здравии Путина
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