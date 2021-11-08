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FIG сообщила о назначении Кузьминой почетным вице-президентом
Спорт
FIG сообщила о назначении Кузьминой почетным вице-президентом
facebook.com  /  International Gymnastics Federation - FIG

, 8 ноября. Россиянка Наталья Кузьмина заняла пост почетного вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG).

Пресс-служба FIG на официальном сайте сообщила, что Наталья Кузьмина, ранее возглавлявшая технический комитет организации, стала ее почетным вице-президентом. Кроме россиянки этот пост заняли шведка Маргарет Сиккенс Альквист и немец Хорст Кунце.

Кузьмина ни раз подвергалась критике со стороны главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой. Наставница заявляла, что из-за соотечественницы спортсменки из РФ остались без золотых медалей на Олимпийских играх впервые с 1996 года, заняв второе и четвертое места на ОИ в Токио.

Ранее россиянин Василий Титов был избран в состав исполнительного комитета FIG. На протяжении девяти лет он занимал пост вице-президента организации.

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спорт назначение гимнастика кузьмина fig
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