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Владимир Кехман высказался за цензуру во МХАТ имени Горького
Общество
Владимир Кехман высказался за цензуру во МХАТ имени Горького
Prt Scr youtube.com  /  Михайловский театр

Москва, 8 ноября. Новый гендиректор Московского Художественного академического театра им. Горького Владимир Кехман положительно оценил идею цензуры в учреждениях культуры.

По его мнению, это должна быть «комбинация цензуры сверху и самоцензуры». Для директора театра это станет стимулом модерировать постановки. Кехман напомнил о скандале, который разгорелся в 2015 году в Новосибирске из-за спектакля «Тангейзер».

«Мы знаем, что было в Новосибирске с «Тангейзером»... Это был верх богохульства, катастрофа, которая произошла в центре России. Важно, чтобы директор или худрук знал, что за такие вещи последует наказание», — поделился он с РИА Новости.

За последние две недели в стенах МХАТа произошло немало изменений. Во-первых, Кехман отменил постановку «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина, в которой участвовала Ольга Бузова. Кроме того, пост худрука покинул Эдуард Бояков, пригласивший звезду «Дома-2» на одну из ролей.

Ранее Кехман заявил, что планирует встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой. Он сообщит о финансовых проблемах в театре и невыплатах зарплаты актерам.

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