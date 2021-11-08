Некоторые водители могут обойтись без покупки полиса ОСАГО в 2021 году

Москва, 8 ноября. Владельцам некоторых транспортных средств в России не требуется приобретать полис ОСАГО. Конкретные случаи перечислила Госавтоинспекция.

Обязанность по страхованию не затрагивает собственников техники, максимальная конструктивная скорость которой не превышает 20 км/ч. Также водитель вправе отказаться от полиса, если машина не предназначена для передвижения по дорогам общего пользования. В случае регистрации ТС за границей автовладельцу нужен только полис международных систем страхования.

Кроме того, ОСАГО не требуется для прицепов к легковым автомобилям и транспортным средствам, в чьих конструкциях применены гусеничные, полугусеничные, санные и прочие неколесные движители.

Во всех остальных случаях необходимо оформить обязательную «автогражданку». Иначе водителю грозит административный штраф в размере 800 рублей.

Структурное подразделение Сбербанка занялось выкупом машин с пробегом. Об этом сообщил гендиректор «СберАвто» Олег Голубцов.