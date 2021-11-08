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Московская биржа обновила рекорд по объему торгов иностранными акциями
Экономика
Московская биржа обновила рекорд по объему торгов иностранными акциями
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 8 ноября. Объем торгов иностранными акциями на Московской бирже установил новый рекорд, составив 7,6 млрд рублей. Об этом говорится в релизе торговой площадки.

Как указано в сообщении, торги иностранными акциями составили 9% от общего объема операций на российском рынке. Лидерами среди зарубежных компаний по объемам торгов стали Moderna, Nvidia, Tesla, Pfizer и Qualcomm.

В настоящее время на Московской бирже доступна 441 иностранная акция. Ожидается, что к концу года эта цифра увеличится до 500 наименований.

Торги акциями зарубежных компаний начались на Мосбирже в августе 2020 года. Сделки можно заключать на основной и вечерней сессиях — с 10:00 до 23:50 по московскому времени. В декабре этого года для торговли на рынке акций клиентам площадки станет доступна утренняя сессия.

Российский рынок акций начал новую неделю с роста индексов Мосбиржи и РТС. Основные индикаторы улучшили свои позиции на старте торгов в пределах 0,5-0,7%.

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