Вильнюс, 8 ноября. Руководство Литвы направило дополнительные воинские подразделения к границам с Белоруссией и Польшей из-за скопления мигрантов, сообщает информационное агентство Reuters.

Журналисты Reuters не уточняют количество литовских военных, перебрасываемых к белорусской и польской границам.

«Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва направляет войска к границе с Польшей и Белоруссией», — сообщается на сайте информагентства.

Руководитель литовского МВД также сообщила о возможности ввода режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией, якобы из-за наплыва нелегальных мигрантов из этой страны в государства ЕС. Ранее читатели The Telegraph отметили лицемерие западных политиков по отношению к искателям убежища в странах Евросоюза.