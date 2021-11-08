Юрист Лабин допустил победу Януковича в ЕСПЧ по иску против Украины

Москва, 8 ноября. Бывший президент Украины Виктор Янукович имеет шансы добиться признания незаконности его отстранения от власти. Об этом сказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 3 ноября приступил к рассмотрению иска Януковича к Киеву. Он был подан еще в октябре 2015 года.

Юрист оценил шансы политика как 50:50. Лабин напомнил, что Виктор Янукович может добиться защиты своих гражданских прав на основании Европейской конвенции 1950 года. Истец должен предоставить доказательства того, что государство не выполнило свои обязательства, информирует Pravda.Ru.

«И если эти факты подтвердятся, то почему бы нет — иск удовлетворят», — уверен Дмитрий Лабин.

Украинский политик может претендовать на то, что ЕСПЧ обратит внимание киевских властей на нарушения и исправит ситуацию. Однако большинство истцов хочет получить денежную компенсацию. Бывший президент Украины пока не озвучивал свои требования, поэтому делать более точные прогнозы пока рано.

НСН ранее сообщала, что на Украине Януковича обвинили в создании ОПГ. Также суд обязал арестовать его по делу о резиденции «Межигорье».