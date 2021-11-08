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Кехман планирует возродить оркестр во МХАТе

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 14:25
Общество
Кехман планирует возродить оркестр во МХАТе
Prt Scr youtube.com  /  Михайловский театр

Москва, 8 ноября. Руководство МХАТа им. Горького планирует возродить в театре оркестр, об этом заявил новый гендиректор культурного учреждения Владимир Кехман.

Кехман вступил в должность менее двух недель назад, но уже успел внести несколько важных изменений в работу театра. Новый гендиректор уже объявил о предстоящих сокращениях штата и грядущем капремонте здания театра. Кроме того, он намерен вернуть театру оркестр.

«Инфраструктура театра позволяет мне говорить о том, что здесь могут проходить музыкальные спектакли, мюзиклы, балет, но мы должны хорошо поработать перед этим», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Руководитель театра также планирует стимулировать артистов и техперсонал. Для этого введут отдельную систему бонусов, как это работает в Михайловском и Новосибирском театрах. До этого актеры ежемесячно получали только заработную плату, такую форму оплаты труда Кехман считает несправедливой. Кроме того, гендиректор в ближайшее время уволит порядка 25 сотрудников.

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