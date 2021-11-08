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Экономика
Депутат ГД Бессараб рассказала о новых мерах поддержки семей
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Депутат ГД Бессараб рассказала о новых мерах поддержки семей
Экономика
Депутат ГД Бессараб рассказала о новых мерах поддержки семей
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 8 ноября. Семьи с детьми в России будут получать поддержку от государства на всем этапе взросления ребенка. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что имеются в виду меры поддержки, которые сейчас разрабатываются властями по поручению президента Владимира Путина. Российский лидер ранее призвал власти подготовить дорожную карту по мерам социальной поддержки населения, и особенно — семей с детьми, напоминает KONKURENT.RU.

По словам Бессараб, инициатива главы государства позволит обеспечить нуждающиеся семьи мерами помощи до окончания ребенком школы. Кроме того, как указала депутат, в следующем году в России будет увеличен размер маткапитала.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало о выплатах и пособиях, на которые могут рассчитывать семьи при рождении первого ребенка. Сейчас в России предусмотрено несколько видов такой поддержки, причем некоторые предоставляются лишь в определенных регионах.

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Все новости / Экономика / Депутат ГД Бессараб рассказала о новых мерах поддержки семей
пособия выплаты бессараб семьи с детьми
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