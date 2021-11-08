Публицист Альгис Микульскис рассказал о новом американском взгляде на мироустройство

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Мир становится триполярным, в ближайшем будущем его судьбу будут определять три великие державы — США, Россия и Китай. Об этом в ходе беседы с ведущим NBC Лестером Холтом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале пытается понять, что послужило причиной таких умозаключений и выгодна ли России подобная расстановка сил на политической карте планеты.

Строго говоря, американский генерал не стал первооткрывателем процесса якобы перехода современного мира к триполярной модели. Об утере Соединенными Штатами статуса единственного лидера еще в мае нынешнего года в статье для канадского издания Le Devoir писал преподаватель истории университета Монреаля Самир Сол.

«Не понимая своей силы, угрожая всем и вся, Соединенные Штаты терпят все больше неудач и помогают сближению двух великих держав, выступающих против американской гегемонии. Чтобы подавить страх перед формированием Евразии, которая положит конец их господству, Соединенные Штаты должны непременно разделить своих противников. Они понимают, что не могут конкурировать с обеими [державами] одновременно, и этот факт сигнализирует об окончании однополярности и наступлении нынешней триполярности мира», — констатировал историк.

Марк Милли, разумеется, оперировал иными аргументами, но вывод, сделанный им как одной из ключевых фигур Пентагона, заставляет прийти к заключению: США готовы принять триполярную доктрину на официальном уровне. Что же стало причиной этого генеральского откровения и какие скрытые смыслы оно в себе несет?

wikipedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

Если дословно, то американский военачальник заявил следующее:

«Соединенные Штаты, Россия и Китай являются великими державами. На мой взгляд, мы входим в триполярный мир, который потенциально будет более нестабильным со стратегической точки зрения по сравнению с тем, что мы видели за последние 40, 50, 60 или 70 лет. Поэтому между нами необходим диалог».

Это, повторюсь, дословно. Если попытаться читать между строк, то картина вырисовывается следующая: Москва и Пекин продолжают сближаться и наиболее активно этот процесс происходит в военной сфере. Доказательством служат хотя бы недавние российско-китайские военно-морские учения Joint Sea 2021 и совместное патрулирование пролива Цугару в Японском море. Последствия подобного сближения исчерпывающе обрисовал американский военный обозреватель Клинт Мэллори.

«Последствия российско-китайского партнерства столь же далеко идущие, как и наш конфликт с Советским Союзом во время холодной войны, потому что он угрожает нашей ведущей роли в мире и, как следствие, нашим демократии, экономике и политическим свободам. Полная согласованность передовых Вооруженных сил России с глубокой экономической, дипломатической и растущей военной мощью Пекина будет представлять собой грозную силу против мирового порядка. На карту поставлено будущее международной системы и роль Америки в этой системе», — заявил он в интервью изданию 19FortyFive.

Таким образом, российско-китайский союз, пусть и не оформленный официально, является, по словам того же Клинта Мэллори, настоящим «стратегическим кошмаром» для Вашингтона. Резюме из этого факта может следовать только одно: Марк Милли, похоже, не совсем искренен в своих умозаключениях. Нестабильность, о которой он говорит, — краеугольный камень всей американской внешней политики. Сожаления генерала о ней в свете нынешней вашингтонской парадигмы выглядят по меньшей мере странно. Соединенным Штатам крайне выгоден этот триполярный мир. Принцип «разделяй и властвуй» до сих пор актуален, все эти реверансы американской администрации в сторону Москвы в виде визитов заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса — это попытки насторожить официальный Пекин и внести некую ноту сомнений в его отношения с Кремлем.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Что следует из всего вышесказанного? Скорее всего, Самер Сол ошибался, а Марк Милли просто выдавал тайно желаемое за грядущую действительность. Мир не становится триполярным. Мир возвращается к биполярности, на одной чаше весов которой оказываются США, а на другой — вероятный российско-китайский военно-экономический альянс.

Что выгодно Москве? Точно не конфронтация с Пекином, о которой так мечтают в Белом доме, продвигая озвученную одним из знаковых лиц американского военного ведомства повестку. Москва вообще всегда выступала за мир многополярный и за невмешательство более сильных во внутренние дела более слабых. Однако реалии современной геополитики диктуют свои условия. Всестороннее партнерство двух мощнейших государств Евразии, направленное против мировой гегемонии США, является в имеющихся условиях наилучшим решением.

К тому же Милли в беседе с Холтом произнес, пожалуй, главную фразу всего своего выступления:

«США должны говорить не только с союзниками и партнерами, но также с противниками и врагами».

Россия и Китай — это «противники и враги» США. Теперь уже почти официально. Не пандемия COVID-19, не мировой терроризм, не голод и нищета в странах третьего мира. Россия и Китай. Согласитесь, есть о чем задуматься, пропустив мимо ушей «приятные» слова про «великие державы» и «необходимость диалога».