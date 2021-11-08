«JourФак Манукяна». 28 союзных программ

В период пандемии мировые лидеры вынуждены время от времени проводить свои встречи в онлайн-режиме. Утверждение союзных программ было проведено именно в этом формате. Владимир Путин вышел на прямую связь из Севастополя, а Александр Лукашенко вел в качестве председательствующего это мероприятие в Минске.

Если коснуться принятых документов, то речь идет о миграционной концепции и военной доктрине Союзного государства, а также о создании единых рынков в области газа, нефти и электроэнергии. В ближайших планах — выработка общего подхода в промышленной и аграрной областях, а также в сфере госзакупок. Планируется полномасштабная перезагрузка, касающаяся совместного экономического пространства. Для скорейшей реализации этих программ планируется принять сотни актов и соглашений.

Во время онлайн-дискуссии также была поднята тема отправки белорусского космонавта на борт МКС. По имеющимся сведениям, в течение двух лет специалиста подготовят и разработают специальную программу освоения космоса.

В финале онлайн-встречи Александр Лукашенко высказался на тему Крыма. Он расстроился, что Владимир Путин не пригласил его с собой на полуостров. Президент России тут же исправил это, позвав главу Белоруссии в Крым. Чуть позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что приглашение в Крым остается в силе. В это же время «Белорусы Крыма» нашли прекрасный повод для визита Александра Лукашенко на полуостров в ближайшее время. Дело в том, что 9 декабря в Ялте планируют отмечать 130-летие со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича. Если Лукашенко примет это приглашение, то, скорее всего, его первый визит в Крым состоится уже через месяц.