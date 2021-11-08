Политик Эрнст заявил о необходимости перезагрузить отношения между Россией и Германией

Берлин, 8 ноября. Россия и Германия должны взаимодействовать, исходя из своих интересов. Это единственная возможность достичь стабильности, заявил немецкий политик Клаус Эрнст.

В ходе выступления на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества «Потсдамские встречи» Эрнст отметил, что мировая арена сейчас переживает непростые времена. Эти проблемы нужно обсуждать и стремиться достичь мира.

Политик убежден, что необходимо попытаться перезапустить отношения России и Германии. Сильная Европа невозможна без РФ, добавил Эрнст. Одним из стабилизирующих факторов эксперт считает газопровод «Северный поток — 2».

«Я очень рад, что у нас есть такой проект как «Северный поток». Экономическая повестка - стабилизирующий фактор в нынешней ситуации...Конечно, энергетический вопрос - центральный вопрос взаимодействия. «Зеленая сделка» (Green deal) в Европе будет иметь последствия, не знаю, будут ли они все хорошими, но и тут необходимо взаимодействие», — выразил свое мнение политик.

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Ранее исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призвала Берлин к диалогу с Москвой. Отношения этих стран всегда были особенными, процитировали политика на сайте НСН.