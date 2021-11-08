Вирусолог Нетесов объяснил причины подъема заболеваемости COVID-19 4-6 ноября в регионах

Новосибирск, 8 ноября. Коронавирусная обстановка ухудшается из-за недостаточно ответственного поведения россиян в выходные 30 и 31 октября, считает заведующий лаборатории Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Впрочем, особого роста заболеваемости не наблюдается, в целом по России ситуация вполне стабильна.

7 ноября в Татарстане заболевших на 30% больше, чем 30 октября. В Самарской области рост заболеваемости составил 21%, в Саратовской – 17%, в Челябинской – 14%, а в Крыму 12%. За рост цифр, по мнению специалиста, ответственны выходные 30 и 31 октября. Именно в эти дни россияне вели себя довольно беспечно, игнорируя рекомендации эпидемиологов.

«То есть в начале длинных выходных люди явно активно контактировали друг с другом или посещали места массового скопления людей», — пояснил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В целом особенного роста заболеваемости не наблюдается. Но окончательные выводы нужно делать по каждому региону отдельно, смысла рассуждать о среднеарифметической температуре по больнице нет, утверждает педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

Медицинское сообщество ищет все новые способы борьбы с пандемией. Например, в США ученые создали таблетку от коронавируса.