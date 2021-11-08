ФАН выяснил дату встречу Кехмана и Дорониной

Москва, 8 ноября. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра имени Максима Горького Владимир Кехман встретится с Татьяной Дорониной через два месяца. Об этом рассказал источник ФАН.

По словам инсайдера, Доронина выделила этот срок Кехману, чтобы он разобрался с ситуацией, сложившейся в театре. Новый генеральный директор собирается представить доклад министру культуры Ольге Любимовой 17 ноября. В нем он изложит свои предложения по улучшению работы культурного учреждения.

Согласно данным осведомленного источника ФАН, в театре планируются сокращения, под него попадут порядка 25 человек. В основном это будут люди, не имеющие непосредственного отношения к созданию спектаклей. Речь идет о специалистах, занимающихся пиаром и планированием.

Ранее Кехман заявил, что будет проводить «жесточайшее сокращение» из-за нарушенного баланса между творческим и управленческим коллективами. По словам генерального директора, на примере других театров можно понять, что хорошие продажи билетов могут быть и с меньшим количеством сотрудников.