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МХАТ под руководством Боякова систематически не платил зарплату девяти актерам

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 14:08
Общество
МХАТ под руководством Боякова систематически не платил зарплату девяти актерам
Prt Scr youtube.com  /  Михайловский театр

Москва, 8 ноября. Актеры Московского художественного академического театра имени Горького не получали заработную плату в прошлом году. Об этом намерен сообщить генеральный директор учреждения Владимир Кехман в докладе министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Под руководством предыдущего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова заработную плату не получали девять артистов. Те актеры, которые открыто возмущались по поводу инцидента, были уволены. Позже их восстановили, однако гонорары им так и не были выплачены. Эту ситуацию освятит Кехман в своем докладе Любимовой, который он представит ей 17 ноября, выяснил ФАН.

Кехман намерен провести в театре глобальные кадровые перестановки. Сокращения не коснутся артистов и режиссеров, а также всех работников, причастных к созданию постановок — гримеров, осветителей и других.

Уволены будут некоторые клерки и прочие сотрудники, занимающиеся пиаром и планированием. В общей сложности штат культурного учреждения сократится на 25 человек.

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