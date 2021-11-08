Политолог Сатановский высказался в отношении спора Кадырова и Симоньян о драке в Москве

Москва, 8 ноября. Драка в Новой Москве привела к ожесточенной дискуссии между лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и главредом RT Маргаритой Симоньян. Политолог Евгений Сатановский не остался в стороне и высказал свою точку зрения.

Соображения по поводу инцидента и дискуссии журналиста с политиком Сатановский высказал в личном Telegram-канале Армагеддоныч. Поводом для дискуссии стало упоминание Симоньян этнического происхождения участников инцидента в Новых Ватутинках, из-за чего Кадыров открыто обвинил журналистку в разжигании межнациональной розни. Сатановский указал на главную ошибку в полемике чеченского лидера: несмотря на его убеждения, преступность на этнической почве все же существует.

«Вопрос не так прост и однозначно его не решишь. Этническая преступность в стране существует? Да. И во всём мире она существует... Сколько благих заклинаний ни произноси, насчёт того, что преступник не имеет ни вероисповедания, ни национальности — это не так. Имеет», — признал авторитетный журналист.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Попытки замалчивать преступления на национальной почве или с национальным оттенком приведут только к осложнению социальной обстановки в стране, уверен Сатановский. Если россияне будут думать, что от них скрывают правду, это только усугубит трудности в межэтническом диалоге, что опасно для такой многонациональной страны, как Россия.

«Можно, конечно, писать о происходящем как бы завуалированно: "приезжие из... (название города)" и "граждане одной из стран ближнего зарубежья". Так, собственно, в основном и пишут. Но нормального обывателя это бесит и он всё равно до сути докопается, только ещё и будет уверен в том, что и власти, и правоохранители преступников покрывают и отмазывают, а лидеры национальных диаспор и религиозных объединений своих крышуют», — отметил журналист.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

И Кадыров, и Симоньян сделали акцент не на самой важной проблеме инцидента в Новых Ватутинках, констатировал Евгений Сатановский. Неважно, кто именно участвовал в драке — россияне или приезжие из Закавказья — важно то, что виновные понесут наказание. Главное — обеспечить безопасность граждан и их уверенность уверенность в том, что неподобающее поведение не останется без внимание властей.

Вскоре после драки в Новых Ватутинках и бурного обсуждения произошедшего в Telegram, у Маргариты Симоньян и Рамзана Кадырова состоялся телефонный разговор. Как отметил чеченский лидер, беседа прошла предельно уважительно. Как отмечает НСН, стороны сошлись во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России и миру множество замечательных людей.