Антиковидный режим ужесточили в Марий Эл

Йошкар-Ола, 8 ноября. На заседании оперштаба в доме правительства Марий Эл было принято решение внести изменения в действующий указ главы РМЭ.

Ужесточение мер связано с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщает издание «Медиапоток». Согласно изменениям, все непривитые неработающие граждане старше 60 лет и неработающие лица с хроническими заболеваниями, которые не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, должны уйти на самоизоляцию.

Кроме указаний самоизолироваться некоторым группам граждан была изменена заполняемость театральных и концертных залов, а также кинотеатров. С 70% она снизилась до 50%.

Ранее ФАН сообщал о том, что власти Псковской области продлят систему QR-кодов на новогодние праздники. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.