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Крашенников: новый закон о региональной власти позволит парламентам работать удаленно

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 14:00
Политика
Крашенников: новый закон о региональной власти позволит парламентам работать удаленно
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Местные парламенты смогут работать дистанционно благодаря новому закону о региональной власти. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Правовой акт также даст законодательным собраниям две недели на рассмотрение законопроектов.

«Мы говорим о том, что заксобрания могут работать дистанционно, — это тоже новое. Дистанционно они могут принимать законы. Это должно быть в их регламентах достаточно четко прописано», — сказал Павел Крашенинников, выступая в Госдуме.

На днях сообщалось, что законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» будет принят в декабре. Его авторами являются Крашенников и сенатор Андрей Клишас.

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