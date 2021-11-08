Около 25 человек потеряют работу после «жесточайшего сокращения» во МХАТе

Москва, 8 ноября. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман сообщил о скором сокращении штата. Под увольнение попадут около 25 человек.

Владимир Кехман стал генеральным директором МХАТа в конце октября. С момента вступления в должность он уже сделал несколько важных заявлений. Но самым обсуждаемым из них стало «жесточайшее сокращение» штата. Осведомленный источник ФАН рассказал, кто скоро потеряет работу в театре.

Планируется сократить порядка 25 человек. В основном это люди, не имеющие непосредственного отношения к созданию спектаклей. Актеров и режиссеров трогать он не будет, пояснил собеседник редакции.

Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького не будет увольнять сотрудников, которые работают над оформлением сцены. Гримеров тоже сокращение обойдет стороной. Работу потеряют люди, занимающиеся «непонятным» планированием, а также пиаром. Соответствующее предложение Кехман планирует представить министру культуры Ольге Любимовой уже 17 ноября.

Кехман сообщил, что в ближайшее время в театре начнется капитальный ремонт. В планах обновить мебель в зрительном зале. Все работы хотят завершить к 90-летию Татьяны Дорониной.